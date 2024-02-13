Названы самые популярные схемы мошенничества в соцсетях

Россиянам назвали самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях, сообщает PRIMPRESS. Результаты 2023 года в сфере защиты пользователей от интернет-угроз представила социальная сеть «Одноклассники».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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