Передавал информацию о флоте и донатил ВСУ: в Феодосии мужчину задержали за госизмену

В Феодосии 30-летнему местному жителю, передававшему киевскому режиму информацию об объектах и вооружения Черноморского флота России, а также оказывавшему финансовую помощь ВСУ, инкриминируют государственную измену.
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