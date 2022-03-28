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Панарин забил 17-й гол в сезоне. У него 75 очков в 61 матче

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:4 ОТ). Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию, набрав очки (1+2) в 3-й игре подряд.

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