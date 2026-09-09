Медведев предупредил: конфликт на Украине может возобновиться

Дмитрий Медведев заявил, что завершение украинского конфликта на российских условиях необходимо. Если этого не сделать, конфликт может быть вновь оживлён.
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