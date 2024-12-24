21.12.2024 года учащиеся 11 класса государственного учреждения образования Туголицкая средняя школа Бобруйского посетили день открытых дверей в УО Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий .
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