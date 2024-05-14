Об этом пишет тг-канал «Осташко! Важное». Известно, что в оборонном ведомстве она отвечала за финансовые потоки.
Почему замминистра обороны подала в отставку: грядут большие перемены
Комментарии
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Vitalich
У мадам наград больше, чем у Героя России, боевого офицера Дюмина А.Г. чудны дела твои.....
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49 мин.
Анатолий
Рыло в пушку вот и побежала крыса. Даже не сомневаюсь, что кучу миллионов она наворовала. А вообще столько говна из министерства обороны полезло. Масштабы коррупции поражают. Шойгу уже должен был в кандалах в СИЗО сидеть, но Путин его спас. Только кого он хотел этим обмануть. Свой авторитет президента замарал и не более того.
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17 мин.
Анатолий
Ты послужной список Дюмина видел?? Он боевой офицер только в силу своего военного образования. За всю службу пороха он не нюхал ни разу.
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15 мин.
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