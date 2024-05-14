Почему замминистра обороны подала в отставку: грядут большие перемены

Анатолий

Рыло в пушку вот и побежала крыса. Даже не сомневаюсь, что кучу миллионов она наворовала. А вообще столько говна из министерства обороны полезло. Масштабы коррупции поражают. Шойгу уже должен был в кандалах в СИЗО сидеть, но Путин его спас. Только кого он хотел этим обмануть. Свой авторитет президента замарал и не более того.