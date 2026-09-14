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Газета.ру

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Тишковец: в Москве в течение недели ожидается потепление до +21°C

Тишковец: в Москве в течение недели ожидается потепление до +21°C

Бабье лето «на минималках» установилось в Москве, в течение недели потеплеет до +21°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

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