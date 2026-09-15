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«Это вы мне должны»: Ивар Калныньш о том, кто кому не доплатил в СССР

«Это вы мне должны»: Ивар Калныньш о том, кто кому не доплатил в СССР

Латвийский актёр Ивар Калныньш убеждён, что Советский Союз остался перед ним в долгу. На упрёки в том, что именно советская система подарила ему популярность, он отвечает прямо: «Мне говорят, вы должны Советскому Союзу за всё.

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