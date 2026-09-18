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FiNE NEWS

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Правительство дало старт крутому эксперименту: теперь образование будут отслеживать в реальном времени!

Правительство дало старт крутому эксперименту: теперь образование будут отслеживать в реальном времени!

Представьте: вместо толстых отчётов и бесконечных таблиц, которые собирают раз в год, теперь вся система образования будет под постоянным цифровым прицелом.

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