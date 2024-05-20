У Зеленского 20 мая истекает срок полномочий президента Украины

Украинский лидер ранее заявил, что выборы сейчас "не ко времени".president.gov.ua--> В понедельник, 20 мая, истекает срок полномочий Владимира Зеленского и он перестанет быть легитимным президентом Украины.
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