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FiNE NEWS

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Турист из Израиля пропал на Камчатке в районе действующих вулканов

Турист из Израиля, совершавший зарегистрированный поход по маршруту вулкан Горелый — вулкан Мутновский — Мутновская ГеоЭС, не вышел на связь в установленный срок.

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