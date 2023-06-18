Инвесторы готовы вложить в Крым 209 миллиардов рублей

Прямое морское сообщение Крыма с Алжиром и туристический кластер на сумму 110 миллиардов рублей в Ленинском районе — на прошедшей неделе крымские СМИ только успевали следить за новостями с полей Петербургского международного экономического форума.
Прямое морское сообщение Крыма с Алжиром и туристический кластер на сумму 110 миллиардов рублей в Ленинском районе — на прошедшей неделе крымские СМИ только успевали следить за новостями с полей Петербургского международного экономического форума.
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