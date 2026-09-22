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Царьград

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Тушенка прибавила вкуса рагу: рецепт с тыквой и кабачком

Тушенка прибавила вкуса рагу: рецепт с тыквой и кабачком

Приготовьте быстрое рагу с говяжьей тушенкой, тыквой и кабачком за несколько простых шагов. Обжарьте овощи, добавьте паприку, томаты и тушенку в самом конце.

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