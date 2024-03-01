Балицкий обвинил европейские учреждения в игнорировании обстрелов ЗАЭС

Власти Запорожской области ничего не ждут от предстоящего визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, европейские учреждения не видят обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил 1 марта глава региона Евгений Балицкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии