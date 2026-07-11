Движение транспорта на 196 км трассы «Екатеринбург – Тюмень» остановлено полностью

Остановлено движение в обе стороны по трассе «Екатеринбург – Тюмень». Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, произошло это в связи с ухудшением гидрологической обстановки и повреждением дорожного полотна на 196-м километре федеральной автодороги Р-351.
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