Блог ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Лавров Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На заседании ОБСЕ, Сергей Лавров не особо выбирал слова.
Грозное предупреждение Лаврова прогремело на весь зал ОБСЕ. Глава МИД Молдавии опешил от услышанного
Комментарии
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Олег Тимофеев
Интересно как Байдена собираеться на 2 срок ппотолкнуть Си?
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20 час.
Александр Симаков
Это ты у Си и спрашивай.
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18 час.
Валентин Георгиевич
Стоит ли Лаврову акцентировать своё внимание на бомонде правящем этой республикой входившей когда-то в состав СССР? Что мы имеем в настоящем? Де юре вроде как государственное образование, а де факто республикой управляют граждане Румынии, начиная от парламента (Молдавия парламентская республика), президента с американско-румынским гражданством, и заканчивая судьями конституционного суда. Эти румынские «деятели» лишили народ проживающий в республике даже родного языка, назвав его румынским, единственный случай в истории, где произошла такая лингвистическая метаморфоза. Нынешнее «государственное образование» с румынским подтекстом расколото, на тех кто видит своё будущее с Румынией и на тех кто этого категорически не принимает, как пример Гагаузкая автономия и Приднестровье. Вот по этому брюссельская команда, вопреки своим-же принятым «правилам» утверждает что есть возможность принять Молдавию в Евросоюз — частями, где мнением аборигенов можно пренебречь. Вполне себе современный европейский подход к решению насущих политических проблем. Полагаю что вариант присоединения Молдавии к румынскому государству западными политтехнологами рассматривался с разных позиции и ракурсов, где Бессарабию будут делить на части с помощью военных, где уже сейчас Санду просит о военной помощи у украинского правительства. Не надо быть стратегом, для того что-бы понять с какой целью этот вариант прорабатывается — усмирять волнения аборигенов. Время парламент (управление государством лежит на нём) и свадебную правительницу поджимают — Одесса как бы не старался англосакс, будет российской, а это означает присутствие ВС России на левом берегу Днестра, где Приднестровье и Гагаузия заявят о вхождении в состав России. Захочет ли Путин выйти к западным рубежам СССР, полагаю что и этот вариант прорабатывается аналитическими службами России, обывателю в этом геополитическом театре остаётся запастись попкорном.
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18 час.
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