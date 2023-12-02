Грозное предупреждение Лаврова прогремело на весь зал ОБСЕ. Глава МИД Молдавии опешил от услышанного

Валентин Георгиевич

Стоит ли Лаврову акцентировать своё внимание на бомонде правящем этой республикой входившей когда-то в состав СССР? Что мы имеем в настоящем? Де юре вроде как государственное образование, а де факто республикой управляют граждане Румынии, начиная от парламента (Молдавия парламентская республика), президента с американско-румынским гражданством, и заканчивая судьями конституционного суда. Эти румынские «деятели» лишили народ проживающий в республике даже родного языка, назвав его румынским, единственный случай в истории, где произошла такая лингвистическая метаморфоза. Нынешнее «государственное образование» с румынским подтекстом расколото, на тех кто видит своё будущее с Румынией и на тех кто этого категорически не принимает, как пример Гагаузкая автономия и Приднестровье. Вот по этому брюссельская команда, вопреки своим-же принятым «правилам» утверждает что есть возможность принять Молдавию в Евросоюз — частями, где мнением аборигенов можно пренебречь. Вполне себе современный европейский подход к решению насущих политических проблем. Полагаю что вариант присоединения Молдавии к румынскому государству западными политтехнологами рассматривался с разных позиции и ракурсов, где Бессарабию будут делить на части с помощью военных, где уже сейчас Санду просит о военной помощи у украинского правительства. Не надо быть стратегом, для того что-бы понять с какой целью этот вариант прорабатывается — усмирять волнения аборигенов. Время парламент (управление государством лежит на нём) и свадебную правительницу поджимают — Одесса как бы не старался англосакс, будет российской, а это означает присутствие ВС России на левом берегу Днестра, где Приднестровье и Гагаузия заявят о вхождении в состав России. Захочет ли Путин выйти к западным рубежам СССР, полагаю что и этот вариант прорабатывается аналитическими службами России, обывателю в этом геополитическом театре остаётся запастись попкорном.