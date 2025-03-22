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Царьград

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Дроны «Герань» в Киеве: мэр Кличко подтверждает пролёт над Радой

Дроны «Герань» в Киеве: мэр Кличко подтверждает пролёт над Радой

Вечером в Киеве зафиксировано движение дронов «Герань» в направлении Верховной Рады. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил пролёт беспилотников в центре столицы.

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