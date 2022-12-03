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Украинские пленные заявили, что им запрещали общаться с мирными жителями в ДНР

Украинские пленные заявили, что им запрещали общаться с мирными жителями в ДНР

Бойцам ВСУ на оккупированных территориях ДНР запрещали вступать в контакт с мирными жителями. Для того чтобы ходить по улицам, украинским военным приходилось одеваться в гражданскую одежду из-за негативного отношения к ним местного населения.

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