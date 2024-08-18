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Скончался французский актер Ален Делон в возрасте 88 лет

Скончался французский актер Ален Делон в возрасте 88 лет

Французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство AFP. В марте 2022 года стало известно, что Ален Делон принял решение об эвтаназии и обратился к своему сыну за помощью в осуществлении этой процедуры.

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ВК
Вячеслав Кудрявцев
а нехуй пить одеколон!
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