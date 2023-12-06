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Китай

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В России завершилось изготовление второго реактора РИТМ-200 для атомного ледокола "Чукотка"

Москва, 5 декабря /Синьхуа/ -- На Заводе имени Орджоникидзе /"ЗиО-Подольск"/ госкорпорации "Росатом" в городе Подольск Московской области завершилось изготовление второй ядерной реакторной установки РИТМ-200 для российского серийного универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220.

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