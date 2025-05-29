Канадский участник пресс-тура в Донбасс в рамках проекта «Иностранные журналисты за Россию» Алекс Репортерфай заявил, что страны западного мира должны быть преданы международному суду за финансирование убийств мирных жителей Донбасса.
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