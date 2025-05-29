Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Журналист из Канады призвал создать трибунал для поддерживающих на Западе убийства Украиной мирных жителей Донбасса

Журналист из Канады призвал создать трибунал для поддерживающих на Западе убийства Украиной мирных жителей Донбасса

Канадский участник пресс-тура в Донбасс в рамках проекта «Иностранные журналисты за Россию» Алекс Репортерфай заявил, что страны западного мира должны быть преданы международному суду за финансирование убийств мирных жителей Донбасса.

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