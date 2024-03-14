НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Симеоне о победе «Атлетико» над «Интером»: «Наши болельщики играют ключевую роль на «Метрополитано», и сегодня весь мир это увидел» 

В ответном матче 1/8 финала мадридцы обыграли дома «Интер» (2:1, 3:2 по пен., первая игра – 0:1). «Я сильно восхищен нашими болельщиками – оказанный нам прием по прибытии на стадион и в начале матча был очень эмоциональным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх