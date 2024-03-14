Симеоне о победе «Атлетико» над «Интером»: «Наши болельщики играют ключевую роль на «Метрополитано», и сегодня весь мир это увидел» 

В ответном матче 1/8 финала мадридцы обыграли дома «Интер» (2:1, 3:2 по пен., первая игра – 0:1). «Я сильно восхищен нашими болельщиками – оказанный нам прием по прибытии на стадион и в начале матча был очень эмоциональным.