Политика как он...
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Политика как она есть

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Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки беспилотников

Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки беспилотников

Движение транспорта по федеральной трассе М-8 из Ярославля в Москву временно не работает, ограничение введено для обеспечения безопасности из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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