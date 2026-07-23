Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки беспилотников

Движение транспорта по федеральной трассе М-8 из Ярославля в Москву временно не работает, ограничение введено для обеспечения безопасности из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
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