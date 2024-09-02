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Китай

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Армения предложила Азербайджану подписать мирный договор на основе уже согласованных статей этого документа

Ереван, 31 августа /Синьхуа/ -- Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в субботу предложил Азербайджану подписать мирный договор на основе проекта с уже согласованными статьями, при этом продолжить обсуждение остальных вопросов.

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