Армения предложила Азербайджану подписать мирный договор на основе уже согласованных статей этого документа

Ереван, 31 августа /Синьхуа/ -- Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в субботу предложил Азербайджану подписать мирный договор на основе проекта с уже согласованными статьями, при этом продолжить обсуждение остальных вопросов.
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