Армения предложила Азербайджану подписать мирный договор на основе уже согласованных статей этого документа

Ереван, 31 августа /Синьхуа/ -- Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в субботу предложил Азербайджану подписать мирный договор на основе проекта с уже согласованными статьями, при этом продолжить обсуждение остальных вопросов.