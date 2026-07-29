Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе прошедшей встречи в Белом доме представил президенту США Дональду Трампу план поэтапного отказа от американской военной помощи в течение ближайших 10 лет.
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