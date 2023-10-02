Евгений Наздратенко: Не дай Бог разрушить эффективное предприятие, это будет удар по краю

Евгений Наздратенко, самый харизматичный и наиболее толковый в хозяйственном плане из губернаторов Приморья, считает, что к вопросу возврата в собственность государства активов, попавших в своё время "не в те руки", нужно относиться взвешенно, чтобы не наломать дров.