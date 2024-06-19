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В окрестностях Шимановска заметили семейство медведей

В окрестностях Шимановска заметили семейство медведей

В мессенджерах Шимановска жители делятся информацией о медведях.Таежные гости гуляли примерно в полутора километрах от окраины.

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