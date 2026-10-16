В Приморском крае, где введен режим ЧС из-за дождей, застрахованы 34% посевов сои, уборка которой в регионе затруднена.
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