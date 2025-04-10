Бойцы батальона «Алга» отмечены высокой республиканской наградой

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Наилей Хасибзяновой Буинцам Ильмару Галимову и Ильнуру Гималтдинову, служащим в батальоне «Алга», на передовой вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
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