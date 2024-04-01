Рухнул великий миф США ценой $1,7 триллиона – лишь 27% «невидимок» F-35 готовы к выполнению боевого задания

Сегодня 1,1K прочитали В Америке торжественно осыпается один из главным мифов – он же по совместительству главная «гордость» американского ВПК – программа истребителя F-35, который якобы – пятого поколения, якобы – настоящий «невидимка», якобы – неуловимый и непобедимый… И вот в результате – почти 20 лет времени и 2 триллионов долларов – проект рушится под напором (кто бы мог подумать) аудиторов из Пентагона! Оказалось в итоге, что из лишь четверть самолётов готовы к выполнению боевого задания, а точнее – 27,75%.