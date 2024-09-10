Тот самый тертый пирог с творогом: пышная вкуснятина прямиком из детства. Запасаемся белком на зиму!

Этот вкус не забыть даже спустя многие годы, потому что любовь с первого кусочка не забывается. Нежная творожная текстура, легкие хлопья из тертого теста и всего полчаса на готовку — формула идеального лакомства.
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