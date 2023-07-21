Окрошка на кефире по-цыгански. Так готовили только для баронов: вкуснее, чем в ресторанах

ВЛ

Валентина Лебедева

Родившись и проживая в Таджикистане, мы никогда не слышали, что окрошка на кефире со сметаной это цыганское блюдо. Там не готовят окрошку с квасом, а готовят только на кефире со сметаной, причем даже не на кефире, а на катыке, который намного вкуснее кефира. Рецепт такой же, что и описан на сайте, правда сметану добавляют по своему вкусу, кто побольше, а кто поменьше.