В ДНР проведут суд над украинским военными, обстрелявшими мост

В Верховном суде Донецкой Народной Республики рассмотрят уголовное дело в отношении троих украинских военнослужащих, которые 26 февраля 2022 года осколочно-фугасными снарядами обстреляли мост «Славянск-Донецк-Мариуполь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии