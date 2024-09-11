IT-апокалипсис? Какие сервисы ушли из России 12 сентября из-за санкций США

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Царьград

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Комментарии
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Игорь Васиков
назовите аналог гугл или андроид ??? назовите виновных в прозранном импортозамещении этих программ?
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17 час.

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