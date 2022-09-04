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Германии предрекли массовые протесты по образу митинга в Чехии

Германии предрекли массовые протесты по образу митинга в Чехии

TASS/Zuma Немецкие оппозиционеры могут вдохновиться антиправительственными митингами в Чехии, участники которых обвинили властей в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению в условиях серьезного кризиса.

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