Германии предрекли массовые протесты по образу митинга в Чехии

TASS/Zuma Немецкие оппозиционеры могут вдохновиться антиправительственными митингами в Чехии, участники которых обвинили властей в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению в условиях серьезного кризиса.
TASS/Zuma Немецкие оппозиционеры могут вдохновиться антиправительственными митингами в Чехии, участники которых обвинили властей в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению в условиях серьезного кризиса.
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