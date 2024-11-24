Трампу глубоко наплевать, что Путин применяет по Европе ракеты средней и меньшей дальности. Европа — это место, которое предельно презирает любой американский консерватор.
Дмитрий Дробницкий: Плевать этому Белому дому и следующему на Европу
Комментарии
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Александр Батт
Белому дому плевать на всех.
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8 час.
инквизитор
Тем, кто действительно управляет Америкой совершенно плевать не только на Европу, но даже на американцев. Стоит только вспомнить 11 сентября. Гремучая смесь - номенклатура, спецслужбы и мировой капитал "утопил" не одну империю. А Америка, чем лучше?
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8 час.
Аркадий Цыганов
У Трампа главные направления - КНДР, Китай и Иран. Россия ему неинтересна. Втянувшись в конфликт с Россией, США проиграют почти всё на раз-два.
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3 час.
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