Дмитрий Дробницкий: Плевать этому Белому дому и следующему на Европу

инквизитор

Тем, кто действительно управляет Америкой совершенно плевать не только на Европу, но даже на американцев. Стоит только вспомнить 11 сентября. Гремучая смесь - номенклатура, спецслужбы и мировой капитал "утопил" не одну империю. А Америка, чем лучше?