Меркурис: Лекорню позвонил Шойгу, чтобы нащупать почву для заморозки конфликта

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы понять, можно ли смягчить Москву по поводу французского контингента на Украине и нащупать почву для «заморозки» конфликта.
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