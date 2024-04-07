360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    НАПРОТИВ! ПОЗДРАВИЛА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМ! ( всю эту жидовскую хунту)...WP: Трамп заявил,...
  • Ингерман Ланская
    какая невосполнимая утрата для Человечества!!! ......а кто это?Мексиканский акте...
  • Eduard
    А про пассажирский боинг,что режим Порошенко сбил нарочно только я и пишу!WP: Трамп заявил,...

Меркурис: Лекорню позвонил Шойгу, чтобы нащупать почву для заморозки конфликта

Меркурис: Лекорню позвонил Шойгу, чтобы нащупать почву для заморозки конфликта

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы понять, можно ли смягчить Москву по поводу французского контингента на Украине и нащупать почву для «заморозки» конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх