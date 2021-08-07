Никогда такого не было и вот опять #44 | Событие 201 | Провал США на олимпиаде

00:00 Событие 201 01:37 Величия не бывает достаточно 02:26 Эхо Москвы 03:12 Крым не принадлежит 03:22 Не посылать белых 03:51 Отказ от доллара 04:48 В ожидании медалей 05:21 9 месяцев дома 05:37 Дипломатическое обострение 06:11 Издевательства оппозиционеров 07:30 Свобода слова 07:52 Лучше чем говорить 09:52 Американские марионетки 11:36 Допинг 11:56 Учись, студент 12:07 Исповедь американского учителя 12628 Не продешевить бы 13603 Предатели Спепановы 13:30 Медведей меняем на балалайки 13:51 Аналог Евровидения 14:10 С-400 в Турцию Событие 201 — пандемические учения, проведённые университетом Джонса Хопкинса 18 октября 2019 года при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума.