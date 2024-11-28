´Фабрика художественных изделий´.

22 ноября 2024 года учащиеся учебной группы 7-ТБ с экскурсией посетили БУПП ´Фабрику художественных изделий´, целью которой является ознакомление учащихся с особенностями проектирования и изготовления изделий .
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