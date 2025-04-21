«Москва уже проявила свою добрую волю». Пасхальное перемирие автоматически продлеваться не будет

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля провалилось. Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит режим тишины, при условии, что россияне будет его соблюдать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии