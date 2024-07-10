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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко: «Есть шанс, что профсоюз игроков НХЛ поборется за сборную России на Олимпиаде. В лиге много наших хоккеистов, все – на ведущих ролях»

– Что посчитали для себя главным на последней хоккейной неделе? – По большому счету прошло незамеченным сообщение о том, что в профсоюзе игроков НХЛ рассчитывают на участие сборной России в Олимпийских играх 2026 года.

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