Ледоколам денег поменьше, простым людям — побольше

В проекте финансового плана на следующую трехлетку предусмотрено усиление поддержки семей, материнства и детства в госпрограммах «Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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