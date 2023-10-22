Ледоколам денег поменьше, простым людям — побольше

В проекте финансового плана на следующую трехлетку предусмотрено усиление поддержки семей, материнства и детства в госпрограммах «Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».