Расчет БПЛА уничтожил бронетранспортер М-113 ВСУ на дзержинском направлении

Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа уничтожило бронетранспортер М-113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства и живую силу противника на дзержинском направлении специальной военной операции (СВО).
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