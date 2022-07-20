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Николь Кидман посмеялась над своим выходом на показе Balenciaga

Николь Кидман посмеялась над своим выходом на показе Balenciaga

Николь Кидман посмеялась над своим выходом на показе Balenciaga в Париже, в котором она приняла участие вместе с Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл.

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