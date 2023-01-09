Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

«Атлетико» нанес 20 ударов без голов по воротам «Барсы». Такого в матчах мадридцев с «блауграной» не было 20 лет

«Атлетико» уступил «Барселоне» (0:1) в 16-м туре чемпионата Испании. Мадридцы нанесли 20 ударов по воротам «блауграны» и не забили.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх