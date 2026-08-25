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Эксперты ЭИСИ и ФоРГО обсудили позицию избирателей перед выборами

Эксперты ЭИСИ и ФоРГО обсудили позицию избирателей перед выборами

В Москве 25 августа в пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» состоялся совместный круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «ЕДГ‑2026: активная фаза кампании».

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