Как придумали защитить в России туристов от мошенничества при съеме жилья?

В Госдуме доработали законопроект о требованиях к собственникам гостевых домов Собственников гостевых домов в туристических регионах России, в число которых входит и Алтайский край, обяжут проходить регистрацию и получать специальный идентификационный номер.
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