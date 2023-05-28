Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей

Шоумен Стас Барецкий продолжает шокировать общественность своими необычными поступками. Совсем недавно он заявил, что купил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, а на днях сообщил, что начинает распродажу имущества, которое якобы осталось в замке.