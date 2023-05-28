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Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей

Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей

Шоумен Стас Барецкий продолжает шокировать общественность своими необычными поступками. Совсем недавно он заявил, что купил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, а на днях сообщил, что начинает распродажу имущества, которое якобы осталось в замке.

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