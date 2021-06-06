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Рамона Шелберн: «Игра Шредера разочаровала некоторых руководителей «Лейкерс»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала, что некоторые представители руководства «Лейкерс» недовольны игрой разыгрывающего Денниса Шредера, который считался главным приобретением команды в межсезонье 2020 года.

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