Рамона Шелберн: «Игра Шредера разочаровала некоторых руководителей «Лейкерс»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала, что некоторые представители руководства «Лейкерс» недовольны игрой разыгрывающего Денниса Шредера, который считался главным приобретением команды в межсезонье 2020 года.
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