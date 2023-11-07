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Два миллиарда рублей имущественных налогов уплатили жители Приморья

Два миллиарда рублей имущественных налогов уплатили жители Приморья

До наступления срока уплаты имущественных налогов за 2022 год осталось 30 дней. Однако многие жители Приморья решили заранее исполнить свою обязанность по уплате имущественных налогов, не дожидаясь 1 декабря.

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